Várias pessoas foram detidas, esta sexta-feira à tarde, junto ao Conselho Superior da Magistratura, em Lisboa, onde o juiz Rui Fonseca e Castro está a ser ouvido, no âmbito de um inquérito disciplinar que foi instaurado pelas posições públicas do magistrado contra as medidas de prevenção da covid-19 em vigor no País.

Fonte oficial da PSP confirmou que foram detidas "várias pessoas", mas não precisou quantas. De resto, ainda prossegue a manifestação de solidariedade para com o juiz que estava colocado no Tribunal de Odemira quando foi suspendo. Rui Fonseca e Castro ainda se mantém dentro do Conselho Superior da Magistratura.

O juiz tem-se destacado pelas suas posições anti-confinamento e divulgou um Caderno de Minutas para que os cidadãos "possam fazer valer os seus direitos perante o ataque violento e sistemático que o Estado tem feito aos nossos mais elementares direitos fundamentais". É também um dos elementos do grupo "Jurista pela Verdade", que contesta as medidas impostas pelo Governo para combater a propagação da covid-19.