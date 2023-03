PSP deteve cinco adeptos envolvidos em rixa após o Braga-F. C. Porto

A PSP de Braga deteve, domingo à noite, cinco pessoas envolvidas numa rixa nas imediações do Estádio Municipal local, após o jogo entre o Sporting de Braga e o F. C. Porto.

Fonte ligada ao processo disse ao JN que a detenção dos adeptos, quatro do F. C. do Porto e um do S. C. de Braga, ocorreu no final do jogo de futebol entre as duas equipas, no parque de estacionamento dos autocarros dos visitantes, junto às bilheteiras.

Os cinco detidos, com idades compreendidas entre os 21 e 29 anos, vão ser presentes ao Tribunal Judicial local, para aplicação de medidas de coação ou julgamento sumário.

Também no domingo, e no âmbito do policiamento para o jogo, a PSP deteve duas pessoas, com 67 anos e 63 anos, por venda irregular de ingressos. Foram apreendidos bilhetes e 150 euros em dinheiro.