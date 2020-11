PSP deteve dois homens por suspeita de tráfico de droga em Espinho

Salomão Rodrigues Hoje às 18:21 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP de Espinho deteve dois homens por suspeita de tráfico de droga no concelho. Um deles, tinha já sido detido em julho durante a megaoperação efetuada num bairro de Silvalde.

Os dois homens, de 34 e 22 anos, residentes em Espinho, foram intercetados quando circulavam na posse de 64 doses de heroína e 46 doses de cocaína, que lhes foram apreendidas, juntamente com dinheiro e outros objetos.

Um dos homens incorre na violação das medidas de coação impostas no âmbito do processo "Barba Ruiva", uma megaoperação que a PSP efetuou em vários bairros na cidade e noutros concelhos, no passado dia 7 de julho.

Na altura, este suspeito tinha sido detido e presente a tribunal, que decidiu colocá-lo em liberdade, após interrogatório.