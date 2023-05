PSP deteve especialista em furto de volantes

A Polícia deteve, em Sintra um homem, com 28 anos, especialista no furto de volantes de automóveis. Foi reconhecido por agentes que investigavam o furto daqueles componentes e detido no interior de uma viatura.

Os polícias encontravam-se a efetuar diligências em Rio de Mouro, Sintra, sobre um inquérito relacionado com furtos de volantes, quando reconheceram o indivíduo, "sobejamente conhecido pela prática de tais crimes", a aproximar-se de um veículo ali estacionado, motivo que levou à sua abordagem, no passado dia 16.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a PSP salienta que, após a intercetação do suspeito, "foi possível localizar e apreender no interior da sua viatura várias ferramentas usadas na prática de furtos de componentes de veículos, tais como aparafusadora a bateria, martelo quebra vidros, bem como, vários artigos entre os quais um volante de uma marca conhecida de automóveis topo de gama já colocado no seu veículo".

Verificou-se ainda tinha pendente um mandado para cumprimento de pena de prisão efetiva de um ano, motivo pelo qual foi transportado ao Estabelecimento Prisional de Lisboa.