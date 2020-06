PSP deteve homem filmado a agredir pai de 90 anos com cinto

JN Hoje às 17:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Homem que agrediu violentamente o pai, de 90 anos, com um cinto deverá ser interrogado ainda esta terça-feira.

O Ministério Público de Leiria anunciou que foi "efetivada" esta terça-feira a detenção de um arguido de 58 anos, suspeito da prática dos crimes de ofensa à integridade física qualificada e de condução perigosa de veículo rodoviário.

O arguido perseguiu, de carro, o seu pai, de 90 anos de idade, no trajeto entre São Martinho do Porto e Alcobaça e de o ter molestado fisicamente, designadamente, com um cinto, dentro do veículo em que o mesmo se fazia transportar, descreve um comunicado do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da comarca de Leiria.

Segundo o comunicado, o homem será agora apresentado a primeiro interrogatório judicial para a aplicação de eventuais medidas de coação.