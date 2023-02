PSP deteve mais do que um traficante por dia na Pasteleira

Roberto Bessa Moreira Hoje às 08:53 Facebook

Polícia quer evitar a criação de um "bairro policial", mas reforçou operações e vigilância no "supermercado" de droga do Norte do país.

O comandante da 3.ª Esquadra do Porto, vocacionada para a investigação criminal ao tráfico de droga, tem noção que a PSP enfrenta uma "luta inglória". "Haverá sempre quem procure o lucro fácil", justifica o comissário Sousa Pereira. Mesmo assim, o oficial garante que a Polícia procura, "diariamente, minimizar os efeitos do tráfico e levar à justiça os seus culpados". "Aquele bairro não está votado ao abandono. A PSP faz esforços diários para promover o sentimento de segurança nos moradores da Pasteleira Nova e das áreas circundantes", realça.

Os números oficiais parecem dar-lhe razão. No ano passado, foram empenhados 5684 polícias nas 1859 ações e 137 operações de prevenção realizadas na Pasteleira Nova. Foram ainda identificadas 1214 pessoas e efetuadas 467 detenções. Destas, 338 estiveram relacionadas com o tráfico de droga, o que significa que foi detido mais do que um traficante por dia.