PSP deteve no Porto sete homens por roubos e homicídio

A PSP do Porto deteve sete indivíduos, suspeitos de dezenas de assaltos na zona do Grande Porto e de um homicídio. A operação começou na noite de ontem, sábado, e a as diligências ainda continuam este domingo.

Elementos da Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto, com a colaboração da Unidade Especial de Policia, efetuaram 24 buscas (domiciliárias, a estabelecimentos e a veículos) e apreenderam muito material roubado.

Segundo o JN apurou junto de fonte policial, num assaltos a vítima ter-se-á sentido indisposto e acabou por morrer, tendo o caso passado para a alçada da Polícia Judiciária.

Os sete detidos deverão ser ouvidos, segunda-feira à tarde, em primeiro interrogatório judicial.