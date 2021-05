PSP deteve nove pessoas no dia do dérbi entre Benfica e Sporting

JN/Agências Hoje às 18:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve nove pessoas, entre os 17 e os 36 anos, que estiveram envolvidas em "desordens" no dia do jogo entre Benfica e Sporting (4-3), no sábado, informou hoje a autoridade.

"Numa das artérias da freguesia do Lumiar, onde existem vários estabelecimentos de restauração e bebidas, verificou-se a concentração de um número mais elevado de pessoas, em desrespeito às normas de saúde pública em vigor, e em determinado momento desordem entre adeptos, deflagração e lançamento de artefactos pirotécnicos para a via pública, o que obrigou à ação da PSP, tendo-se procedido à dispersão desse ajuntamento de pessoas e ao encerramento de vários estabelecimentos de restauração e bebidas", lê-se no comunicado.

Segundo as autoridades, "numa dessas desordens entre adeptos, a que a PSP acorreu, foram arremessados vários objetos na direção dos polícias, danificando uma viatura policial, pelo que se procedeu à interceção e detenção de nove indivíduos, com idades compreendidas entre os 17 e os 36 anos".

No sábado, dia do dérbi, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da 3.ª Divisão Policial, com apoio de várias valências deste Comando e da Unidade Especial de Polícia, a partir das 14.30, montou uma operação policial integral nas áreas envolventes aos estádios do Benfica e Sporting.

O objetivo da PSP foi evitar "concentrações e ajuntamentos" de adeptos, tendo em conta que o evento decorria à porta fechada.

"As tentativas de concentração de adeptos, tanto de adeptos do Benfica, como do Sporting, foram objetivo de ação policial e consequentemente dispersados", vincou a PSP.

PUB

E concluiu: "A Polícia de Segurança Pública reitera o apelo a que todos os cidadãos cumpram as normas em vigor relativamente à prevenção da propagação da pandemia covid-19, bem como as indicações dadas pelas autoridades, agradecendo o facto de a generalidade dos adeptos de futebol terem cumprido e acatado essas indicações".

O Benfica venceu o já campeão Sporting por 4-3, em jogo da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio da Luz, em Lisboa.