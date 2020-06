PSP deteve "Pivete", um dos maiores assaltantes de Braga

Joaquim Gomes Hoje às 00:57 Facebook

A PSP deteve esta sexta-feira Paulo "Pivete", considerado um dos maiores assaltantes de Braga, a quem se atribui a autoria de uma recente vaga de roubos e de furtos qualificados.

Paulo "Pivete", que tinha cumprido uma pena de oito anos e meio de prisão, já depois de condenações anteriores, também por crimes contra o património, andava a ser controlado pela Esquadra de Investigação Criminal do Comando Distrital de Braga da PSP, que esta sexta-feira o deteve, tendo realizado uma busca domiciliária, o que confirmou as suspeitas.

O cadastrado, com problemas crónicos de toxicodependência, ficou conhecido na década de 2010 por se dedicar a cometer assaltos com uma seringa que afirmava estar infetada e por ter assaltado o escritório de um advogado da Comarca de Braga, Lestra Gonçalves, bem como a discoteca Sabão Rosa, igualmente em Braga, sendo que "de nada serviram as condenações que já sofreu e a experiência da prisão".