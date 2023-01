PSP deteve seis pessoas e apreendeu droga e dinheiro

R.P. Hoje às 10:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP deteve quatro homens e duas mulheres, suspeitos de tráfico de droga, em Setúbal. Foram apreendidos cinco carros, cocaína e mais de oito mil euros em dinheiro.

As detenções ocorreram no âmbito de uma investigação que durou cerca de um ano, culminando com o cumprimento de quatro mandados de detenção, sete de busca domiciliária e cinco mandados de busca não domiciliária.

Aos detidos, quatro homens, com idades compreendidas entre os 17 e 35 anos, e duas mulheres, de 32 e 34 anos, foram apreendidos cinco viaturas de gama média/alta, 758 doses de cocaína, 8 055 euros em dinheiro, cinco telemóveis, uma balança digital, um moinho usado na preparação de droga e diversos artigos relacionados com a preparação, doseamento e corte da cocaína.

PUB

Durante a operação foi também detida uma mulher, com 36 anos, por coação sob funcionário e injúrias a agente de autoridade, sendo posteriormente libertado e notificado para comparência no Ministério Público.

Na ação participaram diversas valências do Comando Distrital de Setúbal da PSP, com o apoio da Unidade Especial de Polícia, através do Corpo de Intervenção.

Os seis detidos foram ouvidos, esta segunda-feira, em primeiro interrogatório judicial e três deles ficaram em prisão preventiva.