PSP deteve suspeito por assaltos à mão armada

A PSP deteve o suspeito da autoria de uma vaga de assaltos à mão armada na cidade de Braga, atribuindo-lhe, pelo menos, a responsabilidade criminal em oito casos.

O detido, com 30 anos, está fortemente indiciado pela prática de oito crimes de roubo e furtos qualificados em Braga, entre 20 de julho e 24 de dezembro de 2019, tendo cumprido já uma pena pelo mesmo tipo de crimes.

"Normalmente agia sozinho", segundo a PSP. "Sob forte coação física, por vezes com exibição de arma branca, abordava as vítimas na rua, nas imediações de caixas ATM (multibanco), também no interior de estabelecimentos comerciais, como minimercado, cabeleireiro e hotel, exigindo que lhe dessem o dinheiro que possuíam, bem como também lhes subtraía os telemóveis", explicou a Polícia.

Na sequência de vários processos, o Comando Distrital da PSP de Braga, através da Esquadra de Investigação Criminal de Braga, liderada pelo comissário João Figueiredo, executou um mandado de detenção e deteve o suspeito, após "reconhecimentos pessoais por parte das vítimas e testemunhas".

A detenção ocorreu no Porto, onde o homem estava atualmente a pernoitar e onde "foi identificado pela PSP do Porto pela prática de vários furtos, desde o início deste ano".