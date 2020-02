PSP detido após agredir e regar homem com gasolina

JN Hoje às 18:59 Facebook

Um agente da PSP e um outro homem foram detidos por ofensas graves à integridade física. Os dois agrediram e regaram com gasolina um outro homem ao que tudo indica por causa de negócios, Ficaram em prisão preventiva.

A PSP foi alertada, na tarde de ontem, sexta-feira, para uma desordem com agressões envolvendo quatro pessoas, na Amadora. Os polícias apuraram que dois homens, um deles agente da PSP, tinha abordado outros dois homens por causa de negócios que teriam entre si.

Segundo um comunicado da Direção Nacional da PSP, um dos abordados foi agredido com violência e ainda regado com gasolina, "aparentemente com o intuito de lhe provocar receio de consequências mais graves a que poderia ficar sujeito". A vítima foi de imediato assistida e encontra-se livre de perigo.

As autoridades acionaram de imediato meios para localizar os suspeitos, o que seria concretizado, às 20 horas. Os dois foram detidos foram de flagrante delito. Apresentados a juízo durante a manhã de hoje, sábado, ficaram ambos sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.

A Direção Nacional da PSP informa que já foi aberto um processo disciplinar ao agente da PSP e "emanada decisão de imediata suspensão preventiva do exercício de funções".

"Até ao presente momento, a informação recolhida aponta para que esta ocorrência nada tenha a ver com o exercício das funções de Polícia", termina o comunicado.