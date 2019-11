PSP deve mais um traficante de heroína em Bragança

Glória Lopes Hoje às 13:33 Facebook

A PSP anunciou esta terça-feira a detenção de um homem, com 53 anos, por suspeita do crime de tráfico de estupefacientes, na sequência do cumprimento de um mandado de busca domiciliária realizado esta terça-feira de manhã.

Segundo a PSP, o suspeito tinha em sua posse heroína suficiente para 200 doses individuais, 55 euros e vários artefactos relacionados com o doseamento e embalamento de droga.

Uma fonte do comando da PSP de Bragança revelou que esta detenção está associada às diligências de investigação que permitiram a detenção de outros dois homens, e a identificação de um terceiro, na noite do passado domingo, em Bragança, por suspeita de tráfico de heroína na cidade transmontana e por se presumir que pertençam ao principal grupo que se dedica à venda deste estupefaciente na via pública.