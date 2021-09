PSP diz que juiz negacionista tentou "provocar os polícias" e vai apresentar queixa

JN Hoje às 13:27 Facebook

A PSP vai apresentar queixa sobre o comportamento do juiz Rui Fonseca e Castro, na terça-feira, à entrada do Conselho Superior de Magistratura, tal como já tinha avançado o JN.

"Os comportamentos verificados tiveram o aparente objetivo de provocar os Polícias em serviço, que, no entanto, mantiveram uma postura profissional, calma e serena, própria de quem está ciente da sua missão, o que se salienta e enaltece", diz a PSP em comunicado, sobre as palavras dirigidas pelo juiz aos agentes da PSP que se encontravam no local. "Não me toque e ponha-se no seu lugar. Eu sou uma autoridade judiciária e o senhor está abaixo de mim", disse Rui Castro em tom de confrontação, depois lhe ter sido pedido para usar máscara.

A Polícia de Segurança Pública recorda ainda que o juiz "se encontra suspenso de funções por decisão do Conselho Superior de Magistratura e como tal temporariamente privado das suas competências enquanto magistrado judicial".

Sobre o incumprimento das regras de combate à pandemia na manifestação de apoio ao juiz, que nega a existência da covid-19, as autoridades dizem que vão identificar os infratores, mas que não atuaram para "evitar males maiores" de uma "intervenção pela força".

"A PSP apela a todos os cidadãos, independente das suas convicções, a que respeitem as restrições em vigor, destinadas a combater a pandemia que ainda nos assola e que cumpram as ordens legais e legítimas dos Polícias", lê-se no último ponto do comunido com seis itens.