PSP do Porto apreende 105 quilos de droga

A PSP apreendeu, esta segunda-feira, um total de 105 quilos de droga, além de 27 mil euros, numa operação que permitiu a detenção de dois traficantes de droga.

De acordo com a PSP, as buscas resultaram na apreenção de mais de 143 mil doses de estupefacientes. São 105 quilos de Cannabis, Heroína, Cocaína e Anfetaminas. Além do dinheiro, os investigadores da PSP também confiscaram armas de fogo e viaturas automóveis

Os dois detidos são suspeitos de se dedicar ao tráfico de estupefacientes na Área Metropolitana do Porto, de forma organizada.