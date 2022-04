PSP do Porto apreendeu 30 quilos de droga e 138 mil euros

Reis Pinto Hoje às 10:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP do Porto apreendeu, na quinta-feira, numa operação que decorreu no Bairro da Pasteleira Nova, no Porto, e em Matosinhos, cerca de 30 quilos de droga e 138 mil euros em dinheiro. Foram detidas três pessoas.

A operação, que decorreu durante todo o dia, partiu de diligências da Divisão de Investigação Criminal (DIC) e mobilizou diversas valências da PSP do Porto, que efetuaram buscas em residências do Bairro da Pasteleira Nova, no Porto, e em Matosinhos.

O JN sabe que foram apreendidos cerca de 20 quilos de heroína, seis de cocaína, material de corte, mais de 100 mil euros em dinheiro, armas e viaturas de alta cilindrada.

Três pessoas foram detidas e deverão ser ouvidas esta sexta-feira em primeiro interrogatório judicial.