PSP e Inspeção de Trabalho fiscalizam veículos TVDE em Braga

A PSP e a Inspeção de Trabalho fiscalizaram automóveis de aluguer TVDE, esta sexta-feira, na cidade de Braga.

Os locais mais visados foram as imediações das estações ferroviária e rodoviária de Braga, tendo sido detetada uma série de infrações. Devido ao aparato policial, vários agentes da Esquadra de Trânsito da PSP de Braga presentes no local acabaram por ter de ajudar os peões na passagem na passadeira entre a Rua do Caires e o Largo da Estação da CP.

O local, com muito tráfego de veículos e peões, é dos mais críticos da cidade de Braga.