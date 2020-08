Roberto Bessa Moreira e Rogério Matos Hoje às 19:04 Facebook

Polícia usou shotgun para dispersar grupo que dificultava detenção de homem que circulava de moto sem capacete e sem habilitação legal.

Agentes da PSP usaram uma shotgun para efetuar um disparo de aviso e, dessa forma, dispersar um grupo que estava a dificultar a concretização de uma detenção, no bairro Casal da Mira, na Amadora. A operação teve lugar na noite de domingo e terminou com a detenção de um motociclista, de 34 anos, que circulava na via pública sem carta de condução e sem capacete. O indivíduo já estava referenciado pelas autoridades pelo envolvimento em casos que envolveram a utilização de armas de fogo.

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, faltavam dez minutos para a meia-noite quando uma patrulha localizou dois homens a circular numa moto, junto ao bairro de Casal da Mira. Ambos não usavam capacete e o condutor também não obedeceu à primeira ordem de paragem.

A patrulha foi, então, no encalço do motociclo e, pouco depois, conseguiu que o condutor parasse. Logo de seguida, os três polícias iniciaram manobras para algemar o motociclista, que não dispunha de habilitação legal, e foi neste momento que vários residentes da urbanização se aproximaram do local e protestaram contra a atuação da PSP. Nesta altura, enquanto dois agentes mantinham o detido manietado, um terceiro tentava manter os outros indivíduos afastados. Com receio da reação dos populares, o polícia também pediu reforços.

Em menos de dois minutos, um segundo carro patrulha chegou ao local e logo que o primeiro agente saiu da viatura usou a shotgun para efetuar um disparo de aviso para o ar. De imediato, os populares afastaram-se e a detenção foi concretizada.