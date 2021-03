PSP em megaoperação de combate ao tráfico de droga em Mirandela

Fernando Pires Hoje às 09:17 Facebook

Mais de 100 operacionais da PSP estão, desde as primeiras horas desta manha de terça-feira, em Mirandela, numa operação para detenção de vários suspeitos pelo crime de tráfico de estupefacientes.

A operação visa "dar cumprimento a cinco mandados de busca domiciliária, cinco não domiciliária e oito mandados de detenção", adianta o Comando Distrital da PSP de Bragança, e acontece na sequência de uma investigação do dispositivo de investigação criminal (Bragança e Mirandela), desenvolvido ao longo do último ano e meio, resultante de "um profundo e meticuloso processo de pesquisa de notícias e consequente inquérito criminal".

Trata-se de uma estrutura criminal considerada pela PSP como "das mais organizadas de distribuição direta aos consumidores de heroína e cocaína no distrito, em particular nos concelhos de Mirandela, Bragança, Alfândega da Fé, Vila Flor e Macedo de Cavaleiros".

A maior parte dos suspeitos já tem antecedentes criminais. Os indivíduos seriam responsáveis "por conseguirem movimentar armas bem como exercerem o monopólio, por ameaças e extorsões, para que a sua ação fosse dominante e desenvolviam a sua atividade com centro nevrálgico em Mirandela."

No terreno, estão mais de 100 operacionais das várias valências da PSP, como a Unidade Especial de Polícia, através do Corpo de Intervenção, o Grupo Operacional Cinotécnico e o Centro de Inativação de Engenhos Explosivos, que exploram a deteção e busca de armas. E estão ainda equipas de intervenção e segurança operacional do Comando de Bragança.