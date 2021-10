PSP em operação de grande envergadura para combater o tráfico de armas

RP Hoje às 09:13 Facebook

A PSP está a desenvolver uma operação de grande envergadura no combate ao tráfico de armas. Cerca de 200 agentes estão a efetuar mais de 50 buscas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Faro.

Segundo a PSP, a operação começou cerca das 5 horas desta sexta-feira para cumprimento de mais de cinco dezenas de mandados de detenção e mandados de busca (domiciliária e não domiciliária).



A investigação, a cargo do Departamento de Armas e Explosivos da Direção Nacional da PSP, conta com a participação de efetivos policiais daquele departamento, do Departamento de Investigação Criminal da PSP, do Comando Metropolitano de Lisboa, dos comandos distritais de Faro e Setúbal, da Unidade Especial de Policia, através do Grupo de Operações Especiais (GOE) e Corpo de Intervenção (e da Unidade de Intervenção da Guarda Nacional Republicana.



Estão envolvidos nesta operação cerca de 200 polícias.