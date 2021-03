PSP encerra casino ilegal e detém 14 pessoas em Torres Vedras

JN/Agências Hoje às 16:49 Facebook

A PSP desmantelou um casino ilegal e deteve 14 pessoas por jogo ilegal em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, anunciou esta segunda-feira o Comando Metropolitano.

No âmbito de uma investigação policial, com mandado de busca do Ministério Público, a PSP "procedeu ao desmantelamento de um casino ilegal a operar na cidade de Torres Vedras, numa operação que decorreu na noite de sexta-feira".

Em declarações à RTP, o proprietário da garagem usada para o jogo, Pedro Vaza, afirmou que "o espaço não se pode equiparar a um casino ilegal", uma vez que não foram encontradas máquinas de jogos, nem quantidades avultadas de dinheiro.

O proprietário admitiu que, por juntar algumas pessoas, estaria a violar as regras do decreto do estado de emergência por causa da pandemia de covid-19.

As autoridades policiais encontraram no seu interior 14 pessoas, entre os 22 e os 58 anos, que foram detidas em flagrante delito pela prática de jogo ilegal.

Os suspeitos foram multados por violarem as medidas em vigor, no âmbito do estado de emergência.

Metade deles seriam jogadores do Torreense, o que levou, no domingo, o clube de futebol do Campeonato do Portugal a anunciar a abertura de um "inquérito de averiguação" para confirmar se jogadores seus foram detidos nesta operação da PSP.

No decurso da busca, a PSP apreendeu 1.150 fichas de jogo 'poker', baralhos de cartas, dispensadores de cartas e mesas de jogo, entre outros meios de prova.