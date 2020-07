PSP encontra centenas de pés de canábis em armazém abandonado

Rogério Matos Hoje às 17:05 Facebook

A PSP encontrou, esta sexta-feira, uma unidade industrial de cultivo ilegal de canábis num armazém abandonado no Seixal, onde deflagrou um incêndio. Não são conhecidas detenções.

O alerta para o incêndio no armazém, localizado na Rua Azedo Gneco, na zona industrial de Corroios, foi dado às 9.30 horas e, após extintas as chamas pelos bombeiros da Amora, pelo meio-dia e meia, os agentes da PSP entraram no espaço e depararam-se com uma plantação de canábis de grandes dimensões.

De acordo com a PSP de Setúbal, os agentes encontraram "uma plantação de canábis em estufa, em diferentes estados de maturação e com várias centenas de pés. Foi também descoberto no local variado equipamento usado para o cultivo".

A PSP tenta agora identificar e localizar os responsáveis pelo local.