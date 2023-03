PSP encontra três crianças em perigo quando notificava pai de multa

A PSP de Setúbal encontrou na passada quarta-feira três crianças com idades entre os dois e seis anos a viver numa casa em condições deploráveis e retirou-as dos pais. As crianças foram transportadas ao hospital onde ficaram internadas até sexta-feira. Hoje estão em casas de acolhimento.

Os pais, homem de 23 anos e mulher com 25, foram identificados pela PSP. São suspeitos do crime de exposição e abandono de menores.

Foi a PSP que encontrou os menores nesta situação quando notificava o pai do pagamento de uma multa pelo Tribunal de Setúbal.

A PSP, em comunicado, descreve que o local onde os menores viviam, para além de não possuir quaisquer condições de higiene, apresentava-se ainda sem porta de entrada e sem janelas que impedissem a entrada do frio, existindo apenas um colchão colocado no chão onde dormiam 5 pessoas.

As três crianças encontravam-se num extremo estado insalubridade, denotando grave falta de higiene, hematomas na cara, estando uma delas num avançado estado febril.

Face à gravidade da situação e ao perigo a que estas crianças estavam expostas, os polícias acionaram o INEM, os quais as assistiram e conduziram às urgências pediátricas do Hospital de São Bernardo em Setúbal. Por indicação médica, e apesar de terem tido alta clínica, as três crianças ficaram internadas até ao dia 17 de março.

Foi sinalizada a situação à CPCJ, que decidiu a retirada dos menores aos seus progenitores, transportando-as com a colaboração da PSP para local de acolhimento.

Ao que o JN apurou, uma das crianças é filha do casal e as outras duas da mãe.