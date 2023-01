PSP está à procura de armas em bairros do Porto conotados com tráfico de droga

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:43 Facebook

A PSP regressou, nesta sexta-feira, aos bairros da Pasteleira Nova e do Pinheiro Torres, no Porto. Foi a segunda vez este mês que a Polícia realizou uma ação policial de grande envergadura em dois locais fortemente conotados com o tráfico e consumo de droga, assim como crimes de outra natureza. Desta vez, a operação centrou-se na deteção de armas de fogo.

Largas dezenas de polícias, pertencentes ao Corpo de Intervenção, Grupo Operacional de Cinotecnia, Grupo de Armas e Explosivos, às Equipas de Prevenção e Reação Imediata e, entre outros, à Divisão de Investigação Criminal, concentraram-se, a partir das 18 horas desta sexta-feira, em três pontos de fiscalização no interior da Pasteleira Nova e do Pinheiro Torres. "Esta é uma operação especial de prevenção criminal. Estamos a fazer buscas a viaturas e revistas a pessoas para detetar armas de fogo", explicou, ao JN, o comissário Fernando Brito.

Segundo este oficial da PSP, a operação irá alongar-se até às 23 horas, altura em que será efetuado o balanço final. Mas, mesmo antes de concluída, a ação policial já tinha permitido apreender droga, uma arma de fogo e uma elevada quantidade de dinheiro. "Também foi detido um indivíduo pelo crime de desobediência. Estava a conduzir uma viatura apreendida", revelou o comissário Fernando Brito.

Já no dia 5 deste mês, a PSP marcou presença nos bairros portuenses onde mais se trafica e consome droga. Nessa ocasião, tratou-se de uma operação de visibilidade e prevenção criminal. "A PSP tem a perfeita noção de que a Pasteleira Nova e Pinheiro Torres são um foco do tráfico de estupefacientes e é por isso que grande parte do policiamento é centrado nesta zona", justificou, então, o comissário Eduardo Silva.