A PSP iniciou este domingo, às zero horas, uma vasta operação de policiamento para zelar pelo cumprimento das medidas impostas pelo Governo, na sequência do Estado de Emergência, em especial as que dizem respeito às restrições na circulação.

Num solarengo domingo, na rotunda de acesso da Areosa à Avenida Fernão de Magalhães, agentes da Divisão de Trânsito controlaram as inúmeras viaturas e pessoas que passavam, incluindo bicicletas, "numa perspetiva, ainda, de sensibilização", explicou ao JN o comissário José Ferreira, da Divisão de Trânsito da PSP do Porto.

A presença próxima de uma grande superfície justificava grande parte das deslocações, enquanto outros condutores regressavam ou iam para o emprego.

"Mesmo antes de se falar em isolamento ou restrições à circulação, notamos uma diminuição do trânsito e e menos gente na rua, sinal claro de que os portuenses, de forma voluntária, já estavam a tomar medidas de contenção da pandemia. Agora podemos atuar em caso de incumprimento das medidas impostas pelo Governo, mas temos notado um grande civismo", referiu José Ferreira.

As ações vão decorrer 24 horas por dia através de ações como as de este domingo ou de patrulhamento apeado.