PSP faz dezenas de buscas para desmantelar grupo violento de criminosos

A PSP está a realizar, esta terça-feira, uma grande operação que visa desmantelar um grupo criminoso que operava em várias zonas do país. Estão a ser realizadas dezenas de buscas domiciliárias, com epicentro na zona de Tomar.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, iniciou há cerca de um ano uma investigação, sob a tutela e direção do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), relacionada com "um grupo criminoso e violento que operava em várias zonas do território nacional, constituído por um elevado número de suspeitos".

Em comunicado, a PSP refere que durante a investigação "foi possível obter indícios que apontam para a existência de vários crimes praticados por este grupo de autores, nomeadamente, associação criminosa, detenção e tráfico de armas proibidas e tráfico de estupefacientes".

"Neste momento, o Comando Metropolitano de Lisboa, com a colaboração de efectivos dos comandos distritais da PSP, da Unidade Especial de Polícia e da GNR encontra-se a efetuar buscas domiciliárias em várias dezenas de residências, nos distritos de Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Bragança, com epicentro na zona de Tomar", revelou a Polícia.