PSP faz mega-operação num bairro de Oeiras

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP está a realizar, esta quarta-feira, uma operação de grande envergadura no Bairro do Pombal, em Oeiras.

A mega-operação está a ser realizada pela Divisão Policial de Oeiras "dando cumprimento a mandados de detenção e mandados de busca domiciliária pelos crimes de roubo, ofensas à integridade física qualificada e participação em rixa", informa o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP em comunicado.

A PSP acrescenta que os resultados serão divulgados no "no final da operação e ultimadas as diligências processuais".