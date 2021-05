PSP faz operação em oito concelhos contra o tráfico de droga

JN/Agências Hoje às 07:48 Facebook

A PSP está a realizar, esta quinta-feira de manhã uma operação de combate ao tráfico de droga em oito concelhos que já levou à detenção de 13 pessoas

Em comunicado, a PSP adianta que a operação "SOLUM" começou na quarta-feira, às 13.30 horas, e tem continuidade esta quinta-feira.

A operação decorre em oito concelhos dos distritos de Leiria, Lisboa, Setúbal e Santarém: Leiria, Marinha Grande, Batalha, Porto de Mós, Nazaré, Loures, Seixal e Vila Nova da Barquinha.

No âmbito da operação foram detidas 13 pessoas e apreendidas mais de mil doses de cocaína, pequenas doses de haxixe e canábis, armas de fogo, armas brancas e munições, sete viaturas e outros objetos relacionados com o crime de tráfico de droga.

A operação foi desencadeada pela esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Leiria, no âmbito de um inquérito crime dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Leiria, com a duração de cerca de um ano, estando em execução 20 buscas domiciliárias e 41 buscas não domiciliárias.

Esta ação está a ser executada por cerca de 80 polícias do Comando Distrital de Leiria e também com o apoio de polícias do Comando Metropolitano de Lisboa, da Unidade Especial de Polícia e da Guarda Nacional Republicana.