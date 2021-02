PSP fechou discoteca e multou clientes e funcionárias em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 14:51 Facebook

A PSP de Famalicão encerrou, na madrugada desta quinta-feira, uma discoteca que estava a funcionar na rua Cónego Manuel Oliveira Veloso, em Famalicão. Clientes e funcionárias foram multados.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, os agentes da PSP estavam numa ação de patrulhamento quando, ao passarem no local, viram que havia carros estacionados no parque do estabelecimento de diversão noturna.

Entraram no local e verificaram que no interior se encontravam clientes e funcionárias, dez no total, a quem foram levantados autos de contraordenação por violarem o dever geral de recolhimento obrigatório. O proprietário do estabelecimento está indiciado por desobediência.

Já no fim de semana, a PSP surpreendeu quatros clientes num café improvisado numa habitação, em Gavião, Famalicão, a consumir bebidas. A proprietária e os clientes foram autuados.