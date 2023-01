PSP fez 1700 operações em 2022 nos bairros da Pasteleira e Pinheiro Torres

JN/Agências Hoje às 19:10 Facebook

A PSP/Porto fez, em 2022, 1700 operações nos bairros de Pinheiro Torres e Pasteleira, detendo 405 pessoas e apreendendo 40 mil doses de estupefaciente e 45 mil euros, disse à Lusa o comissário Eduardo Silva.

Em declarações à margem de mais uma operação de visibilidade e prevenção criminal no Bairro da Pasteleira, no Porto, o comissário fez o balanço da atividade da PSP na "zona mais policiada da cidade".

Na contabilidade apresentada pelo comissário, totalizaram 1.700 operações [uma média superior a quatro por dia] nos dois bairros, onde foram identificadas 1.214 pessoas.

Dessa identificação resultaram "405 detenções, das quais 307, na maioria, por tráfico de estupefaciente, que resultaram na apreensão de 40 mil doses de produto estupefaciente, na maioria cocaína e haxixe" a que se junta ainda "45 mil euros em dinheiro".

Segundo Eduardo Silva, a PSP tem "perfeita noção de que a Pasteleira Nova e Pinheiro Torres são um foco do tráfico de estupefacientes e é por isso que grande parte do policiamento é centrado nesta zona".

"Não temos problemas em admitir que é a zona da cidade mais policiada e que nos faz estar aqui todos os dias, mais do que uma vez por dia, às vezes com equipas de intervenção rápida e noutras com operações mais musculadas, como é o caso de hoje, em que envolvemos meios do trânsito, da Unidade Especial de Polícia, da investigação criminal e em articulação com o policiamento de visibilidade que efetuamos", explicou o comissário.

Número relativos à operação de hoje e que segundo o polícia, "vai decorrer mais algumas horas", dão conta da "identificação de várias pessoas" e a "recuperação de uma viatura".

"Algumas das pessoas identificadas podem vir a ser detidas pois tinham produto que presumimos seja estupefaciente", admitiu Eduardo Silva.

Na operação de hoje estão envolvidos 76 polícias, disse.