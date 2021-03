PSP identificou 35 pessoas em operação musculada no Bairro dos Navegadores

Roberto Bessa Moreira Hoje às 18:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Tranquilidade regressou após duas noites de violência. Todas as viaturas que entraram no bairro até às 21 horas de quarta-feira foram fiscalizadas.

A PSP identificou 35 pessoas durante a operação musculada que decorreu na última quarta-feira, no Bairro dos Navegadores, em Oeiras. Todas são suspeitas de terem estado envolvidas nos ataques aos polícias, ocorridos durante duas noites consecutivas. Na ação desenvolvida para fazer regressar a tranquilidade ao bairro, a PSP efetuou, também, duas apreensões e emitiu 18 autos de contraordenação. Treze por incumprimento das regras impostas para combater a propagação da pandemia de covid-19 e cinco pela posse de cães de raça perigosa.

As noites de segunda e terça-feira no Bairro dos Navegadores foram, tal como o JN noticiou, marcadas por episódios de violência. Tudo começou quando os moradores alertaram a PSP por causa de um indivíduo que circulava pelas ruas aos berros, impedindo o descanso das famílias que ali residiam. À chegada da primeira patrulha, o homem reagiu com violência e agrediu dois polícias, que foram obrigados a acionar reforços. Quando mais patrulhas chegaram ao local e se preparavam para deter o agressor, cerca de 30 familiares e amigos do suspeito vieram em seu socorro e conseguiram resgatá-lo. Seguiram-se confrontos entre os polícias e os elementos do grupo, que envolveram o arremesso de pedras, troncos de madeira e garrafas de vidro e que terminaram com a detenção de três homens, um dos quais o indivíduo que espoletou toda a situação. Estes seriam libertados no dia seguinte, após prestarem termo de identidade e residência e vão aguardar pelo desenrolar da investigação.

Na madrugada de quarta-feira registaram-se novos desacatos quando uma patrulha que passava no bairro foi atacada. "Várias pessoas que estavam na rua voltaram a arremessar pedras e paus contra os polícias", referiu o comissário Paulo Morgado. O adjunto da Divisão Policial de Oeiras acrescentou que foram acionados reforços, mas que não foi possível deter nenhum dos agressores.

Objetivo alcançado

PUB

Por esse motivo, a Polícia regressou ao bairro na tarde seguinte. "A PSP não permite que ações isoladas de uma minoria coloquem em causa a segurança dos restantes moradores, que são pessoas de bem e trabalhadores", referiu Paulo Morgado, que explicou, ainda, que a "ação de visibilidade" pretendeu "devolver a tranquilidade ao bairro" e, simultaneamente, "tentar identificar os indivíduos" que atacaram, na última madrugada os polícias.

A operação musculada contou com elementos das várias unidades da PSP, nomeadamente do Corpo de Intervenção, da Investigação Criminal, da Equipa de Prevenção e Reação Imediata, da Equipa de Intervenção Rápida e do Trânsito, e alongou-se até às 21 horas. No final, a PSP, que montou postos de controlo em todas as entradas do bairro, contou 370 viaturas fiscalizadas e a emissão de 13 autos por incumprimento das regras impostas pelo estado de emergência e outros cinco por posse de cães de raça perigosa.

A PSP também identificou 35 pessoas suspeitas de terem estado envolvidas nos confrontos ocorridos nas duas noites anteriores. "O principal objetivo, que era devolver a tranquilidade ao bairro, foi concretizado", concluiu o comissário Paulo Morgado.