PSP identificou automobilista filmado em prática exibicionista junto a escola

Caso aconteceu junto a estabelecimento de ensino de Lisboa e foi comunicado ao Ministério Público. Viatura foi, depois, vandalizada por desconhecidos.

Um homem foi filmado, alegadamente, a masturbar-se, dentro de um carro parado junto a uma escola de Lisboa. O vídeo foi partilhado nas redes sociais e rapidamente chegou ao conhecimento da PSP, que identificou o suspeito e, esta semana, comunicou o caso, que poderá envolver um crime de natureza sexual, ao Ministério Público. Entretanto, um segundo vídeo mostrou que o automóvel do suspeito foi vandalizado. As palavras "pedófilo" e "violador" foram pintadas nos dois lados da viatura por desconhecidos.

O primeiro vídeo foi filmado por um jovem e mostra o suspeito sentado ao volante do automóvel parado junto a uma escola de Lisboa, numa altura em que vários alunos, de ambos os sexos, se encontravam no exterior do estabelecimento de ensino. Quando foi confrontado com alegada prática sexual pelo autor do vídeo, que o informou que estava a ser filmado, o condutor rapidamente pôs a máscara no rosto, colocou o carro em funcionamento e realizou uma manobra para abandonar o local. Nunca respondeu à acusação, efetuada pelo jovem, de que estava a masturbar-se.

Automóvel pintado

Partilhado nas redes sociais esta semana, o vídeo tornou-se viral, tendo, inclusive, chegado ao conhecimento dos polícias do Comando Metropolitano de Lisboa que, depois, "iniciaram diligências e já identificaram o alegado suspeito". "O processo já foi comunicado ao Ministério Público e segue os seus trâmites legais", acrescenta a PSP, referindo, ainda, que em causa poderá estar "uma prática exibicionista, consubstanciando assim um crime de natureza sexual".

A PSP apela "a qualquer pessoa que tenha conhecimento de qualquer ato que possa constituir a prática de um crime" que formalize a denúncia. Pede, contudo, que não sejam partilhados "dados pessoais de qualquer pessoa envolvida em crimes, pois essa partilha pode prejudicar o trabalho de investigação". Apesar destes apelos, um segundo vídeo, publicado nesta terça-feira, mostra o carro que estava parado em frente à escola vandalizado. Num dos lados, foi escrita, a tinta preta, a palavra pedófilo, do outro a palavra violador.