PSP identificou autores do apedrejamento ao carro da mulher de Conceição

A PSP identificou os suspeitos de terem apedrejado o carro onde seguia a mulher de Sérgio Conceição, dois filhos e a namorada de um deles, na última terça-feira, junto do Estádio do Dragão, no Porto.

Em comunicado, a PSP não precisa quantas pessoas estão envolvidas no apedrejamento, nem quantos foram identificados. Porém, adianta alguns dados sobre o caso. "Pelas 23H17, os elementos policiais no local foram contactados por uma cidadã a dar conta de que nas imediações do Estádio, próximo da Estação de Metro Sul (situada a cerca de 200 metros do local onde se encontravam os polícias), a sua viatura havia sido apedrejada por desconhecidos".

Apesar das diligências imediatamente encetadas, os polícias não conseguiram logo identificar os suspeitos, por estes terem fugido do local numa viatura. "Após diligências policiais, foi possível identificar os suspeitos do apedrejamento, tendo esse facto sido participado às entidades judiciárias competentes", precisa a PSP.

Os factos foram comunicados ao tribunal que irá agora tramitar o processo.