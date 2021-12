PSP inaugura Banco de Provas de Armas único na Península

Nova estrutura leva para Viana serviços, de certificação a desativação de armamento, feitos em Lisboa e na Bélgica.

O primeiro Banco de Provas de Armas de Fogo e Munições da PSP é inaugurado, esta segunda-feira, às 16 horas, em Viana do Castelo. O equipamento, implantado na zona industrial de Neiva, onde a fábrica de armas Browning funciona há 48 anos, já foi concluído. Na cerimónia inaugural é esperada, sabe o JN, a nova ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem.

Trata-se do 15.º banco no Mundo, único na Península Ibérica. Este centro português de certificação de armas foi criado com uma missão específica, que inclui desde ensaios balísticos a teste de armas, para verificação da correspondência das suas características à legislação em vigor, até à desativação de armamento.