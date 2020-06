PSP interrompe festa com mil pessoas em parque de estacionamento de Carcavelos

Cerca de mil pessoas concentraram-se, esta madrugada, junto à praia de Carcavelos, numa festa organizada pelas redes sociais.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa confirmou ao JN que foi alertada, por volta das 00.30 horas, para a realização de uma festa no parque de estacionamento da Pastorinha, na praia de Carcavelos, dirigindo-se para o local com "vários meios".

Foram necessárias duas horas para que as cerca de mil pessoas presentes fossem de lá retiradas, o que aconteceu "de forma pacífica, ordeira e sem incidentes".

A operação efetuada foi demorada porque, segundo explicou fonte policial, "quando as pessoas começaram a sair do parque de estacionamento formaram-se pequenos grupos no areal", obrigando a nova ação da PSP, juntamente com a Polícia Marítima.

"A festa foi organizada através das redes sociais, como é muito habitual nos dias de hoje", acrescentou a mesma fonte, em declarações ao JN, garantindo que "a polícia permanece bastante atenta a estes eventos e apela a todas as pessoas que respeitem as recomendações de segurança da Direção-Geral da Saúde (DGS) nesta fase de pandemia".

O incidente ocorreu no dia em que a ministra da Saúde, Marta Temido, fez um novo apelo aos portugueses, pedindo contenção para se evitarem situações de contágio como a que aconteceu em Lagos, após a realização de uma festa ilegal.

De acordo com o último balanço feito pela delegada de saúde do Algarve, Ana Cristina Guerreiro, são já 90 os infetados resultantes do evento realizado em Odiáxere.