A PSP já identificou alguns adeptos suspeitos de terem estado envolvidos na entoação de cânticos de índole racista dirigidos contra Marega, no jogo de domingo em Guimarães.

As autoridades estão a analisar as imagens de videovigilância registadas no Estádio D. Afonso Henriques, com recurso às quais já chegaram à identificação de pelo menos quatro responsáveis, avança a RTP.

Na sequência do incidente no estádio do S. C. Vitória, Marega abandonou o relvado aos 71 minutos de jogo.