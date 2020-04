PSP parou para fiscalizar café aberto e deteve traficante de droga

Reis Pinto Hoje às 12:07 Facebook

A PSP deteve, na Amadora, um homem, de 37 anos, por tráfico de droga. O detido encontrava-se num café com outros indivíduos e ainda tentou fugir.

Os agentes encontravam-se a efetuar um patrulhamento quando viram um café com as luzes acesas e diversos homens no interior, tendo procedido à sua fiscalização.

Dois homens, que iam ser notificados por incumprimento das medidas do estado de emergência, fugiram, uma área de densa vegetação no exterior do café e o outro para uma viatura.

Este último não conseguiu pôr o carro a trabalhar, recusou efetuar teste de alcoolemia e mostrou-se bastante nervoso perante os agentes.

Após sair, a PSP encontrou no carro um saco com 1.289 doses de cocaína. Foram ainda apreendidos três telemóveis, 200 euros e dinheiro e duas chaves de automóveis.

Ouvido no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, Juízos da Amadora, ficou em prisão domiciliária.