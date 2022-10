PSP prende nove adeptos do Marselha na posse de armas e drogas

Alexandre Panda Hoje às 21:04 Facebook

A PSP deteve nove adeptos do Olympique de Marseille que viajaram da cidade francesa até Portugal num autocarro. Os detidos estavam na posse armas brancas, haxixe e liamba, além de artigos de pirotecnia.

Após terem tido conhecimento de desacatos provocados numa estação de serviço da A1 por adeptos franceses, os elementos da PSP organizaram uma operação de fiscalização ao veículo.

Na manhã desta quarta-feira, "com a chegada de adeptos da equipa francesa a território nacional, via terrestre, e no âmbito do policiamento para o jogo da Liga dos Campeões entre o Sporting Clube de Portugal e o Olympique de Marseille", os polícias abordaram o autocarro no IC2, em Lisboa.

Foram identificados cerca de 50 indivíduos.

"Desta ação resultaram 9 detidos, com idades compreendidas entre os 22 e os 41 anos, por serem suspeitos da prática dos crimes de Dano Qualificado, Ameaça e Coação, posse de produto estupefaciente e de engenhos pirotécnico", precisa a PSP que irá levaram os detidos amanhã aos tribunais de Santarém e de Lisboa.

O autocarro foi apreendido por infrações à Legislação Rodoviária.