PSP procura operador de drone que interrompeu voos durante uma hora em Lisboa

A PSP está à procura do operador do drone avistado a passar em cima de aviões durante a aproximação à pista do aeroporto de Lisboa, e que obrigou a desviar aeronaves para Faro e Porto.

Comandantes de três aviões reportaram à NAV Portugal que um drone estava a sobrevoar aviões que faziam a aproximação à pista na zona de Alcântara, a uma distância de cerca de 60 metros. A informação foi transmitida à PSP que tenta agora localizar o operador do drone.

O avistamento deste drone, que colocou em causa a segurança dos aviões, levou a que oito voos programados para aterrar em Lisboa a partir das 10.30 horas fossem desviados para Faro e Porto.

A situação, avançou a NAV, foi regularizada às 11.27 horas, altura em que o aparelho já não era visto. Os voos desviados puderam depois regressar a Lisboa, depois de reabastecerem nos respetivos aeroportos de Faro e Porto.