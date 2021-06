PSP prolonga até final do ano prazo das pulseiras "Estou Aqui!"

JN/Agências Hoje às 10:25 Facebook

A Polícia de Segurança Pública (PSP) prorrogou até final do ano a validade das pulseiras da edição 2020/21 do programa "Estou Aqui! Crianças", que até hoje ajudou a encontrar 10 crianças desaparecidas.

Em comunicado, a PSP justifica o prolongamento do prazo com a situação pandémica e lembra que desde o lançamento do programa, em 2012, já foram distribuídas 386.612 pulseiras e que atualmente estão ativas 23.441.

O programa "Estou Aqui! Crianças" é uma iniciativa exclusiva e pioneira da PSP, criado em parceria com a Altice Portugal, através do MEO e da Fundação Altice, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a Rádio Comercial, a organização Missing Children Europe e o Instituto de Apoio à Criança.

As pulseiras da edição 2020/21 estariam habitualmente ativas até 31 de maio.

Este programa tem como principal objetivo agilizar o trabalho de sinalização de uma criança desaparecida e promover o seu rápido retorno à família.

As pulseiras destinam-se a crianças com idades compreendidas entre os dois e os 10 anos e possuem um código alfanumérico, único, sem qualquer relação com dados pessoais. São válidas em todo o território nacional e podem ser solicitadas tanto para crianças residentes em Portugal como não residentes.

A adesão ao programa tem a validade de um ano, não prorrogável, e não implica qualquer custo.