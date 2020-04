PSP realiza várias operações de fiscalização aos condutores na Grande Lisboa

JN/Agências Hoje às 17:34 Facebook

A PSP está a realizar várias operações de fiscalização rodoviária na zona da Grande Lisboa para verificar se os condutores estão a cumprir as limitações de circulação impostas pelo estado de emergência.

Segundo fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, estas operações de patrulhamento e fiscalização do trânsito começaram esta manhã em vários pontos da Grande Lisboa e os locais vão alternando ao longo do dia.

Um destas operações está a decorrer desde as 14 horas no acesso à Ponte 25 de Abril, em Lisboa, disse ainda a mesma fonte, sem avançar dados sobre os condutores fiscalizados.

Desde que foi decretado o estado de emergência em Portugal devido à pandemia de covid-19, em março, que as forças de segurança têm intensificado o patrulhamento e a fiscalização nas estradas, sobretudo durante os fins de semana.

Na sexta-feira, numa conferência de imprensa conjunta, a PSP e a GNR tinham anunciando que iriam manter, ao longo do fim de semana, as operações de patrulhamento e fiscalização para garantir o cumprimento das normas do estado de emergência, dando especial atenção aos aglomerados de pessoas e viaturas, nomeadamente junto às praias.

Portugal está em estado de emergência para combater a covid-19 desde o dia 18 de março, que já foi renovado por três períodos, e termina em 02 de maio.