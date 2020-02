PSP recebeu quase seis queixas de violência no namoro por dia

Ana Gaspar e Catarina Silva Hoje às 08:13 Facebook

Twitter

Partilhar

No ano passado, a PSP recebeu 2100 denúncias de violência no namoro (1200 entre ex-namorados e 900 entre namorados), numa média de 5,7 por dia.

De acordo com os dados, ainda provisórios, a grande maioria das vítimas é do sexo feminino e tem entre 18 e 24 anos. As do sexo masculino estão entre os 25 e os 34 anos. Os suspeitos das agressões têm em média entre 25 e 34 anos.

A violência no namoro é uma realidade em Portugal e já há vários anos que a tutela, autoridades policiais e e instituições alertam para este fenómeno. Os números só não são superiores porque os jovens desvalorizam este tipo de comportamentos e também porque têm vergonha de os denunciar, explicaram vários responsáveis ouvidos pelo JN.