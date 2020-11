PSP recebida à pedrada no Bairro da Cova da Moura respondeu a tiro

RP Hoje às 16:09 Facebook

A PSP teve de efetuar três disparos de intimidação para dispersar dezenas de pessoas que se encontravam na rua e em cafés no Bairro da Cova da Moura, na Amadora, no domingo, e que atiraram pedras e garrafas aos agentes.

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, agentes da Divisão Policial da Amadora, a operação decorreu no domingo, na sequência de denúncia de "ajuntamentos numerosos de pessoas junto e no interior de cafés e com música com som muito alto"

A Polícia "efetuou uma incursão no interior do Bairro da Cova da Moura, com várias valências policiais, no sentido de dispersar os aglomerados de pessoas, proceder ao fecho dos cafés e terminar com o ruído".

Os agentes foram recebidos com o arremesso de pedras e garrafas de vidro e, para fazer face às agressões, "revelou-se de absoluta necessidade o recurso a arma de fogo", tendo sido efetuados três disparos de bagos de borracha", sem danos físicos ou materiais a registar.

Com a ação policial conseguiu-se dispersar as pessoas, fechar os bares e terminar com o ruído. Não há registo de detenções.