PSP recupera mochila com cinco mil euros esquecida em táxi

JN Hoje às 16:37 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP conseguiu recuperar uma mochila com mais de cinco mil euros em dinheiro que tinha sido deixada num táxi apanhado no Aeroporto de Lisboa. O condutor explicou que ainda não tinha tido tempo de devolver o artigo e o dono não quis apresentar queixa.

Na quarta-feira, um passageiro, acabado de chegar a Lisboa, apanhou um táxi no aeroporto Humberto Delgado. Quando chegou a casa apercebeu-se de que tinha deixado no interior do veículo a sua mochila.

Tentou contactar o condutor do táxi, mas não teve sucesso. Decidiu, então, denunciar o assunto à PSP do aeroporto. Os polícias realizaram diligências que permitiram identificar o condutor da viatura, um homem de 51 anos.

PUB

O motorista foi localizada e confirmou que tinha em sua posse a mochila. Explicou que ainda não tinha tido oportunidade de devolver o artigo. Após a abordagem policial, foi possível recuperar e entregar a mochila ao seu legítimo proprietário. Entre outros artigos, a mochila continha 5050 euros em notas. O dono prescindiu do procedimento criminal contra o suspeito.

A PSP aconselha: "garanta sempre que viu o habitáculo do veículo onde circulou, assegurando-se que nada ficou esquecido no seu interior".