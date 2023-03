PSP resgata crianças sujas e doentes de casa abandonada

Rogério Matos Hoje às 10:42 Facebook

Três crianças com idades entre dois e seis anos foram retiradas na última quarta-feira, pela PSP de Setúbal, de uma casa onde viviam com os pais, há mais de um ano, em condições miseráveis, na Rua Vale do Grou, no bairro piscatório de São Nicolau. Estavam doentes, tinham hematomas e foram transportadas naquele mesmo dia para o hospital onde ficaram internadas durante dois.

Hoje, as crianças estão em casas de acolhimento, para onde foram encaminhadas pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Setúbal, que as retirou dos pais, ele com 23 anos e ela com 25. Foram ambos identificados pela PSP e são suspeitos da prática do crime de exposição ou abandono de menores.

O caso era desconhecido das autoridades e foi a PSP, através da Esquadra Investigação Criminal, que encontrou os menores nesta situação quando notificava o pai do pagamento de uma multa, a pedido do Tribunal de Setúbal.

Um colchão para cinco

A PSP, em comunicado, descreve que o local onde os menores viviam, no centro da cidade, para além de não possuir condições de higiene não tinha porta de entrada nem janelas que impedissem a entrada do frio, existindo apenas um colchão no chão onde os cinco dormiam.

As três crianças estavam muito sujas, tinham hematomas na cara e uma delas tinha febre elevada. Face à gravidade da situação e ao perigo a que estas crianças estavam expostas, os polícias acionaram o INEM, o qual as assistiu e conduziu à urgência pediátrica do Hospital de São Bernardo, em Setúbal. Por indicação médica, e apesar de terem tido alta clínica, as três crianças ficaram internadas até sexta-feira.

A CPCJ decidiu retirar os menores aos progenitores, transportando-os com a colaboração da PSP para local de acolhimento. Ao que o JN apurou, uma das crianças é filha do casal e as outras duas apenas da mãe. O pai destas é desconhecido. Esta segunda-feira, o casal já não estava na habitação abandonada, que se encontrava vazia.

Junta de Freguesia desconhecia caso

A Junta de Freguesia de São Sebastião não tinha esta família sinalizada para ajuda urgente. Segundo o autarca, Nuno Costa, não houve qualquer apelo ou denúncia e a situação também não estava referenciada no Conselho Local de Ação Social (CLAS) de Setúbal.

Família vivia há cerca de um ano na casa

