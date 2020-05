JN Ontem às 22:51 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP retomou esta sexta-feira as operações regulares de controlo de velocidade de automóveis.

Em comunicado, as autoridades explicam que a medida se insere no "gradual retorno à normalidade da vivência da sociedade portuguesa", sendo que "estas operações constituem um pilar essencial no incremento da segurança rodoviária".

Tal como tem vindo a ser prática desde 2012, algumas das operações serão previamente divulgadas nas redes sociais.