PSP salva bebé de morrer engasgada: "Em 16 anos como polícia foi o dia mais feliz da minha vida"

Um chefe da PSP de Oeiras salvou bebé de morrer engasgada. Pais desesperados levaram menina à Polícia por temerem que não chegasse viva ao hospital.

O chefe Gouveia, da Esquadra de Oeiras, não era para estar de serviço na noite em que salvou uma bebé de morrer engasgada com leite. Sempre que pensa nisso, sorri, orgulhoso o polícia de 39 anos. "São mesmo coisas do destino, nem era para estar a trabalhar, mas por motivos familiares fiz uma troca e estava lá. Em 16 anos como polícia foi o dia mais feliz da minha vida, foi o meu melhor serviço", confessa ao JN. Anteontem, estava mais nervoso, quando os pais da menina com 15 dias a levaram desesperados à Polícia por temerem que não chegasse com vida ao hospital.

O agente da PSP, chefe na Esquadra de Oeiras há oito anos, estava a trabalhar no gabinete quando, pelas 0.35 horas, outra polícia veio a correr em pânico. "Ela só dizia "ó chefe venha rápido que está ali um bebé a sufocar". Fui logo e quando cheguei a menina estava ao colo do pai, que estava muito nervoso e já não estava a conseguir fazer manobras à criança. Reparei logo que a bebé já estava com a cara e os lábios bastante roxos", relata. Seguiram-se "três a quatro minutos de reanimação que mais pareceram uma hora", admite.