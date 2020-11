PSP tem lista de dois mil donos de armas ilegais

Roberto Bessa Moreira Hoje às 13:55 Facebook

Operação da Europol apreendeu 136 pistolas de alarme em Portugal, algumas alteradas para disparar balas reais. Foram produzidas na Turquia e compradas em Espanha.

Mais de 130 das 191 armas de alarme apreendidas durante uma operação que decorreu em 24 países estavam em Portugal e foram descobertas pela PSP. Os donos das pistolas fazem parte de uma lista com dois mil nomes fornecida pela Europol e que serve de guia à operação. Muitas delas seriam transformadas para disparar balas reais e utilizadas por grupos criminosos em assaltos, negócios de droga ou mesmo homicídios. Dois homens foram detidos, no Porto e em Leiria, por estarem na posse de armas alteradas.

"Foi um duro golpe neste tipo de crime, mas ainda há muitas armas destas a circular", refere o superintendente Pedro Moura, diretor do Departamento de Armas e Explosivos da PSP. Todas as armas apreendidas na operação Bosphorous, coordenada pela Europol, foram produzidas na Turquia e entraram, ilegalmente, no mercado europeu através de países como a Bulgária e a República Checa. Daqui, rapidamente, chegaram a Espanha onde, até há pouco tempo, a lei permitia que fossem compradas em armeiros, mas também em pequenas lojas e até em feiras. Bastava que o comprador apresentasse um documento de identificação, o que levou muitos portugueses a atravessar a fronteira para fazer negócio. Na posse das armas, regressavam a casa e transformavam-nas de forma a dispararem munições letais.