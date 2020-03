PSP tem sob custódia três homens que cercaram carro-patrulha

Reis Pinto Hoje às 15:51 Facebook

A PSP tem sob custódia três homens, com idades entre os 30 e os 40 anos, que estiveram envolvidos no cerco a uma viatura policial, enquanto decorriam os funerais dos três homens que morreram num despiste de automóvel, na Segunda Circular, em Lisboa, no dia 25 do mês passado.

A PSP refere, em comunicado, que os três indivíduos, residentes na área metropolitana de Lisboa estão "indiciados pelos crimes de resistência e coação sobre funcionário, ameaça agravada, injúria agravada, detenção de arma proibida e condução perigosa" e foram intercetados, esta segunda-feira, durante quatro buscas, que decorreram nos concelhos de Lisboa, Amadora, Loures e Sintra.

Durante os funerais das três vítimas do despiste, ocorrido quando o automóvel onde seguiam circulava muito acima dos limites legais de velocidade, diversos homens cercaram uma viatura policial, na Avenida D. Pedro V, na Damaia, Amadora, obrigando um dos agentes a empunhar a arma de serviço por forma a afastá-los. Apesar de não ter sido possível identidfcar na altura os suspeitos, "a PSP iniciou de imediato as diligências necessárias com vista à sua identificação sob a direção e estreita colaboração com o DIAP da Amadora".



A PSP salienta que, além dos três homens que se encontram sob custódia, ainda se encontram em curso diligências policiais e enaltece "a coragem e o sangue frio do polícia que permaneceu no exterior do carro patrulha, que permitiram evitar males maiores".