PSP trava fuga de assaltantes na Maia após perseguição

Três indivíduos foram, na manhã desta quinta-feira, detidos pela PSP depois de uma perseguição entre Ermesinde, Valongo, onde assaltaram uma loja de cosmética, e Águas Santas, na Maia.

Foi pouco antes das 4 horas, que os três indivíduos, de 20, 36 e 44 anos, partiram a montra da loja, situada rua Vasco da Gama, em Ermesinde. Os assaltantes são todos residentes no Porto e atualmente desempregados.

Informada do assalto, a patrulha da PSP foi ao local e surpreendeu os ladrões. Os agentes "verificaram que os suspeitos se colocavam em fuga, no interior de um veículo automóvel, pelo que foi de imediato movida perseguição", adianta a PSP.

De acordo com o relato feito pelas autoridades, "os suspeitos ignoraram as indicações policiais para imobilização do veículo e conduzindo a alta velocidade, em desrespeito de regras e sinais de trânsito, por diversas artérias, não tomando as devidas precauções de segurança rodoviária, vieram a embater em duas viaturas".

A perseguição terminou na travessa Manuel Gonçalves Lage em Águas Santas, Maia, onde os indivíduos foram detidos.

"A viatura utilizada pelos suspeitos, constava para apreender por ter sido furtada. Veio a verificar-se ainda que o condutor do veículo em fuga não se encontra legalmente habilitado para a condução do referido veículo automóvel", precisa ainda a PSP, que recuperou 257 artigos de perfumaria, cosmética e higiene, assim como uma marreta, utilizada no assalto.